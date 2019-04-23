Çocuklar, 23 Nisan'ı horon ve halayla kutladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı horon ve halaylarla kutlandı.

Türkiye genelinde her il ve ilçede olduğu gibi Çemişgezek ilçesinde de 23 Nisan coşku ile kutlandı. Kutlamalarda, minik öğrenciler iki farklı bölgenin kültürünü olan horon ve halayı Öğretmenleri Nejla Dokur ve Aslı Nur Çolak'ın desteğiyle öğrendi. Elazığ yöresinin halayı ile Trabzon yöresinin horonunu oynayan çocuklar, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Halay yer alan çocuklardan Berfin Doğan, “Bu gün 23 Nisan. Çok güzel eğlendik. Çok güzel oynadık. 23 Nisan'a yeni bir zenginlik kazandırdık. Öğretmenlerimiz sayesinde iki farklı yörenin kültürünü yan yana getirdik. Folklor oynamayı çok seviyorum ” dedi.

Karadeniz horonu oynayan çocuklardan Damla Çopur ise, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İlçe Kaymakamı Harun Kazez'de, protokol üyeleriyle birlikte öğrencilere tebrik etti.