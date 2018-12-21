Çocuklar, Hacivat ve Karagöz oyunu ile moral buldu

Tunceli'de geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile hastanedeki çocuklar moral bulurken, okul öncesi ve ilkokullarda eğitim gören miniklerde eğlendi.

Tunceli Valiliği ve Belediyesi organizasyonu ile Kültür Bakanlığı Sanatçıları Mehmet Melih Salcan ve Mahmut Salcan tarafından sergilenen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. İlk olarak Kültür Merkezinde okul öncesi ve ilk okullarda eğitim gören çocuklar için oyun sahnelendi. İki gün süren gösteride, öğrenciler doyasıya eğlenme imkanı buldu. Ardından Tunceli Devlet Hastanesi'nde de tedavi gören çocuklar için de oyun sahnelendi. Hastanedeki çocuklar oyunla hem moral buldu hem de Hacivat ve Karagöz ile tanıştı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'de çocuklarla oyunu izledi.

Kültürü gelecek nesillere taşımak maksadıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel;" Geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan Hacivat ve Karagöz oyununu çocuklarımızla buluşturduk. Özellikle günümüzde çocuklarımızın geleneksel Türk kültürü ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz programlarla çocuklarımız doyasıya eğlendi. Hastanede tedavi gören çocuklarımız için özel olarak düzenlenen programda ise çocuklarımız aileleriyle birlikte Hacivat ve Karagöz'ü izleyerek moral bulup, keyifli anlar geçirdi"dedi.