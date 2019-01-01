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Çocukların bidon ve poşetle kayak keyfi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çocuklar, biden ve poşet üzerinde kayarak gönüllerince eğlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çocuklar, biden ve poşet üzerinde kayarak gönüllerince eğlendi.


Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar, Çemişgezek ilçesine dün düşmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, buzlanma nedeniyle bazı yerler kayak pisti gibi oldu. Bidon ve poşetleri alan çocuklar, ise Hamamatik, Tepebaşı ve Çukur mahallelerinde araçların kullanamadığı yokuşu kayak pistine dönüştürdü. Çocuklar yokuştan kayarak gönüllerinde eğlenme fırsatı buldu.

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