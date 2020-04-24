Çok iyi gizlenen küçük balaban fotoğraflandı

Türkiye'de ender görülen küçük balaban kuşu doğa fotoğrafçısı tarafından Tunceli'de görüntülendi.

Doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin, Mazgirt İlçesi Akdüven Köyü'nde çok iyi kamufle olduğu için nadiren görülüp fotoğraflanabilen küçük balaban kuşunu fotoğraflamayı başardı.

Seyrantepe Baraj Gölü kıyısındaki sazlıkta kuşa denk geldiğini aktaran Narin, “Çok iyi kamufle olduğu için genelde fark edilmeyen kuşu görüp fotoğrafladığım için mutlu oldum” dedi.

Narin, bölgenin yaban hayatının yanı sıra kuş türleri açısından da son derece zengin olduğunu söyledi.