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Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Tunceli’de Türk Kızılayı gönüllüleri çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Tunceli'de Türk Kızılayı gönüllüleri çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.


Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kentte bulunan çölyak hastalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kızılay gönüllüleri, “Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz” projesi kapsamında hayırsever iş insanı ve Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz tarafından gönderilen glütensiz ekmekleri çölyak hastalarına ulaştırdı.


Çölyak hastalarına yönelik benzeri çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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