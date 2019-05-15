Coşan nehir, ekiplere zor anlar yaşattı

Tunceli'de yüksek gerilim enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle, görevli personeller, karın erimesiyle coşan Pülümür Nehri'ni, AFAD ekiplerinin botuyla güçlükle geçerek sorunu giderdi.

Alınan bilgiye göre, Pülümür Vadisindeki dağlık alanda bulunan yüksek gerilim elektrik hattında büyük bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine arızaya müdahale etmek için Elazığ'dan gelen TEİAŞ personelleri şiddetli akıntı sebebiyle nehrin karşısına geçemedi. Durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bildiren personel yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekipleri botla bölgeye giderek çalışmaya dahil oldu.

Ekipler, çalışma yapacak personelin hayatını tehlikeye atmaması için önce botla güçlükle karşıya geçti. Ardından nehir üzerine halat çeken ekipler, botla bağlantısını sağlayarak personellerin güvenlik bir şekilde karışa gelip gitmesini sağlayarak arızanın giderilmesinde önemli bir rol oynadı. Buna rağmen karın erimesiyle birlikte coşan nehir, zor anlar yaşanmasına neden oldu.