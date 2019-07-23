İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağ keçileri Pülümür çayında serinledi

Tunceli’de son günlerde hissedilen sıcaklık artışı insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiliyor.

Tunceli'de son günlerde hissedilen sıcaklık artışı insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiliyor. Kentte sıklıkla görülen dağ keçileri serinlemek için Pülümür çayına girdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de hava sıcaklıkları son günlerde artış gösterdi. Kentte 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde yaşayan dağ keçileri, sıcaklar nedeniyle su ihtiyaçlarını gidermek için Pülümür ve Munzur çayı kıyılarına kadar inmeye başladı. Pülümür çayına inen dağ keçileri hem su ihtiyacı giderdi hem de suya girerek serinledi.


Dağ keçilerinin Pülümür çayına girmesini görüntüleyen Alican Altepe, doğanın güzelliği olan bu hayvanların kışın soğuktan yazın ise sıcaktan etkilendiğini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.