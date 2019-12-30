Dağ keçilerini vuran baba-oğul yakalandı, 50 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de Sorpiyan deresinde koruma altında bulunan 2 dağ keçisini vurup parçalara ayıran, baba ile oğlu ve onlara yardım eden 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan baba ile oğluna 50 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anıl köyü yolunda durumundan şüphelendikleri 62 AH 579 plakalı traktörü durdurdu. Ekipler, traktörü incelediğinde römorkta 1 dağ keçisinin ortadan ikiye kesildiğini, 1'inin de parçalanarak çuvala konulduğunu gördü. Bunun üzerine traktör sürücüsü K.A.T. ile araçta bulunan baba Mustafa ve oğlu Serhat Y., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden baba ile oğlu, dağ keçilerini Sorpiyan Deresi bölgesinde vurduklarını, traktör sahibinin de kendilerini alması için çağırdıklarını söylediği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından, dağ keçilerini vuran baba ile oğluna 50 bin TL para cezası kesildiği, onlara taşımada yardım eden sürücü hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.