Dağ keçisi öldürüp, karşı çıkan köylüyü darp ettiler

Tunceli'de dağ keçisini öldüren 2 şahıs, kendilerine engel olmak isteyen köylüyü darp ederek cep telefonunu aldı. Avcılar, olayın ardından kaçarken öldürülen dağ keçisi, ekiplere teslim edildi.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak avcı olduğu tahmin edilen 2 kişi 5 yaşındaki erkek dağ keçisini öldürdü. Olayı gören bir köy sakini, kaçak avcıların fotoğrafını çekmek istedi.2 şahıs, köylüyü darp ederek telefonu gasp etti. Bölgeden uzaklaşan avcılar, köylüye ait telefonu yola attı.

Köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, öldürülen dağ keçisini alarak merkeze getirdi.

Öldürülen dağ keçisini gören vatandaşlar, kaçak avcılara tepki gösterirken, kaçak avcıların yakalanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.