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Dağ keçisini vuran 2 kişiye gözaltı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki dağ keçisini öldürmekten ve kendilerini görüntüleyen vatandaşı darp etmekten gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki dağ keçisini öldürmekten ve kendilerini görüntüleyen vatandaşı darp etmekten gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahıslara 21 bin TL de ceza kesileceği öğrenildi.


Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak avlanan A.A. ve S.Y., 5 yaşındaki erkek dağ keçisini öldürdü. Olayı gören köy sakinlerinden Hüsnü Yıldız şahısların fotoğrafını çekince darp edilip telefonu alındı. Olay yerinden uzaklaşan avcılar, Yıldız'a ait cep telefonunu yola attı. Cep telefonunu bulan ve inceleyen Yıldız, avcılardan birinin fotoğrafının kayıtlı olduğunu görünce olayı güvenlik güçleriyle paylaştı. Fotoğraftan yola çıkan jandarma ekipleri, 2 şahsı Erzincan'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Pülümür ilçesine getirilen şahıslar, ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ayrıca koruma altındaki dağ keçisini öldürmek suçundan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 21 bin TL ceza kesileceği öğrenildi.

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