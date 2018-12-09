Dağ keçisini vuran iki şahıs yakalandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki dağ keçisini öldüren ve kendilerini görüntüleyen vatandaşı darp eden 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. ve S.Y. isimli 2 kişi 5 yaşındaki erkek dağ keçisini öldürdü. Olayı gören köylülerden Hüsnü Yıldız, kaçak avcıların fotoğrafını çekince darp edilip telefonu alındı. Olay yerinden uzaklaşan avcılar, gasp ettikleri telefonu da yola attı. Hüsnü Yıldız isimli köylü, avcıların gasp ettiği telefonunu bulup incelediğinde avcıların bir fotoğrafı silmeyi unuttuğunu gördü. Yıldız, fotoğrafı güvenlik güçleriyle paylaştı.

Olay üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla A.A. ve S.Y. isimli şahısları, Erzincan'da gözaltına aldı.

Şahıslar, sorgulanmak üzere Pülümür ilçesine getirilirken, Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yakalanan 2 şahsa ayrıca Milli Parklar ve Doğa Koruma Şubesi tarafından dağ keçisini öldürmekten 21 bin TL cezai işlem de uygulanacağı belirtildi.