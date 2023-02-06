İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesine yardıma giden ekip mahsur kaldı

Erzincan’dan depremin vurduğu Malatya’ya gitmek isteyen gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekibi, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde mahsur kaldı.

Erzincan'dan depremin vurduğu Malatya'ya gitmek isteyen gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekibi, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ekip, Pülümür ilçesine ulaştı.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden ciddi şekilde etkilenen Malatya'ya gitmek için Erzincan'dan otobüsle yola çıkan arama-kurtarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli'nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ekipler, Pülümür ilçe merkezine gelebildi.


Burada bir süre dinlenen ekibin, Malatya'ya hareket edeceği öğrenildi.

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