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Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Arda Baran Demir, memleketi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Arda Baran Demir, memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Önceki gün İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki Barış Apartmanı'nın enkazının altından 17 yaşındaki Arda Baran Demir'in cansız bedeni çıkartıldı. Anne ve babası işte, kız kardeşi ise okulda olduğu için evde depreme yalnız yakalanan ve hayatını kaybeden Demir'in cenazesi, memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazına Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit, İlçe Emniyet Amiri Suat Üşümez, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve ailesi katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Arda Baran'ın babası Aydın Demir ve annesi Ferayi Demir'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Demir, gözyaşları arasında defnedildi.


Lise 4'üncü sınıf öğrencisi olan Demir'in 2017 yılında girdiği TEOG sınavının ikinci aşamasında 120 sorudan 119'unu doğru cevapladığı ve başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

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