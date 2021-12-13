Dersimspor ile Medical Park Hastanesi arasında sponsorluk protokolü

Medical Park Elazığ Hastanesi yönetimi, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta yer alan Dersimspor Kulübü ile sağlık sponsorluğu protokolü için Tunceli'de bir araya geldi. Futbol kulübüne tahsis edilen tesiste düzenlenen törende 2021-2022 sezonu kapsamında Dersimspor ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında tüm sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında hazırlanan protokol Hastane Müdür Yardımcısı Ferhat Talay ile Kulüp Başkanı Ali Kırmızıtoprak arasında imzalandı.

Anlamlı bir protokol anlaşması imzaladıklarını belirten Dersimspor Kulübü Başkanı Ali Kırmızıtoprak, "Biz yönetim olarak Medical Park Elazığ Hastanesi ile görüştük. Bizim için bir değerdi, bir şeffaflıktı. Bu anlamda Medical Park Hastanesinin de Dersimspor'a ne kadar ilgi gösterip şeffaf olduğunu gördük. Yönetimim adına hastaneye teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Hastane Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Talay ise, "Medical Park Elazığ Hastanesi olarak bugün Dersimspor ile sağlık sponsorluğu anlaşması yapmış bulunmaktayız. Dersimspor'a liginde başarılar diliyoruz. Kurulduğumuzdan beri sporcularımızın yanındayız, her zaman onlara destek olmayı sürdüreceğiz. İki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.