İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dersimspor, sahasında 12 Bingölspor'u 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 2.

Grupta mücadele eden Dersimspor, ligin 13. haftasında kendi sahasında 12 Bingölspor'u 2-1 mağlup etti.


Tunceli Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmada Dersimspor, Ulaş Sarı'nın 14. dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti. 12 Bingölspor'da Onurcan Şenkartal 45+1'de ilk yarının skorunu tayin etti. İkinci yarıya daha atak başlayan Dersimspor, 67. dakikada Ulaş Sarı ile ikinci golü buldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Dersimspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Dersimspor Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta puanını 29'a çıkartarak 2. sırada yer alırken, 12 Bingölspor 19 puanla 8. sırada yer alıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.