Dev tarımsal kalkınma projesi hayata geçiyor, Çemişgezek fıstık üretim merkezine dönüşüyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başlatılan ‘Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz' proje ile yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapılıyor. Proje sonunda ilçenin fıstık üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder tarafından başlatılan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DAP tarafından onaylanan ‘Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz' projesinin uygulama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezi ve köylerinde doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına kitlesel aşılama programıyla Antep fıstığı aşılanmaya başlandı. 2 yıl sürece kalan proje ile kırsal kalkınma yolunda önemli bir adım atılırken, menengiç ağaçlarına 24 bin Antep fıstığı aşısı yapılması hedefleniyor. Projenin uygulama alanlarında incelemelerde bulunan Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, Antep fıstığı üreticisi ilçe unvanını kazanmış olacaklarını söyledi.

İlçenin iklim koşullarının Antep fıstığına elverişli olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Güder, “Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla bu konuda bir proje geliştirebilir miyiz diye çok kafa yorduk. Arkadaşlarda önümüzü açıcı teorik bilgiler verdi. Daha sonra araştırmalar neticesinde ilçede doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılanmasıyla verimli olabileceği, bu konuda ekonomiye kazandırabileceğimizi gördük. Bu şekilde alan çalışması ve çok araştırma yaptık. Daha sonra başta ilçe tarım müdürü olmak üzere ziraat mühendisi arkadaşlarımızın da desteği ile çok güzel bir proje hazırladık. Bu projeyi de Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresine sunduk. Projemiz onaylandı. Projenin süresi 2 sene olacak. Bu yıl bunu başlattık. 2 sene de ilçemizde bulunan yabani menengiç ağaçlarına 24 bin aşı vurarak dev bir tarımsal projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu hem bölgesel hem de ulusal açıdan umarım güzel bir örnek olacaktır. Bu aşılarda verimli olduğunda bir Antep fıstığı üreticisi ilçe unvanını da kazanmış olacak. Gerçekten çok verimli bir ilçeyiz” dedi.

Katma değeri yüksek olan Antep fıstığının ilçe ekonomisine çok büyük bir değer katacağını aktaran üretici Oğuz Aksakal, “Gerçek anlamda bu bölgede çok büyük anlamda fıstık ağacı aşılanabilir duruma getirilmiştir. Menengiç ağaçları aşılandığında kapasitemiz artacak. Ulusal anlamada bir marka olarak Çemişgezek Antep Fıstığını ülkemizi tanıtacağız. Paketleme ve işleme tesisini de yaptığımız zaman Çemişgezek ayrı bir ses getirecek. Ülke ekonomisine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Menengiç aşılama projesinin hayata geçirildiğini dile getiren üretici Yavuz Sultan Ata ise, "Ülkemize katkısı çok büyük olacak. Hem bu sene hem de gelecek sene aşılama yapılacak. Kaymakamlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.