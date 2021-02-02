İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğa koruma ekiplerini bekleyen tilkiler dikkat çekti

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan tilkiler, doğaya yem bırakan görevlileri beklerken görüntülendi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan tilkiler, doğaya yem bırakan görevlileri beklerken görüntülendi.


Tunceli'de çetin geçen kış koşulları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından memeliler ve kanatlı hayvanlar için doğaya düzenli olarak yem bırakılıyor. Tunceli Valiliği ve kaymakamlıkların da destek verdiği çalışma kapsamında tedarik edilen 30 tonluk yemin, 10 tonluk bölümü kent genelinde belirlenen alanlara bırakıldı.


Doğaya yaban hayvanları için yem bırakan görevliler, yollarını gözleyen tilkilerin o anlarını da kamerayla kayıt altına aldı. Ekiplerin belirli periyotlarla 20 ton yemi doğaya bırakacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.