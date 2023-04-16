Doğa tutkunu Altan, 36 yıldır dağlardaki verimsiz ağaçları aşılayarak verimli hale getiriyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Önder Altan, 36 yıldır doğada kendiliğinden büyüyen verimsiz yaban ağaçlarını aşılayarak verimli hale getiriyor.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Önder Altan, ağaca ve doğaya olan tutkusuyla biliniyor. Altan her yıl mart ayında doğada zaman geçirerek, yaban ağaçlarını yarma kalem aşı yöntemiyle aşılıyor. Dağdaki verimsiz ağaçları verimli hale getiren Altan, aşıladığı ağaçları zaman zaman da kontrol ediyor. Ekonomik anlamda bir talepte bulunmayan 2 çocuk babası Önder Altan, fırsat buldukça kendisinden yardım isteyen çiftçilerinde bahçelerinde aşılama çalışmaları yürütüyor.

Bir ağaç yetiştirmenin bir evlat yetiştirmek gibi önemli olduğunu belirten Önder Altan, yabani ağaçlarının meyve verdiğini görünce mutlu olduğunu söyledi. Amacının verimsiz ağaçları verimli hale getirmek olduğunu aktaran Altan, “Ağaç sevdası bende 15 yaşında başladı. Şu an 51 yaşındayım. Herkesin nasıl spor ya da farklı aktivitelere ilgisi varsa benimde ağaçlara ilgim var. Ben henüz 15 yaşındayken yan mahallemizde rahmetli Hacı Yalçın amcamız vardı. Bahçemize aşı yapmaya geldiğinde onu izledim ve ağaç aşılama işine merak duydum. Daha sonra Hacı Yalçın amcadan aşılama işini öğrencim. Bu iş bana ciddi anlamda huzur veriyor. İmkanım olsa günümün tamamını doğada geçiririm. Aşıladığım ağaçlar meyve verince çok daha fazla mutlu oluyorum. Sonuçta İnsanlar, doğadaki canlılar faydalanıyor. Bu işleri yaparken herhangi bir ekonomik bir gelir beklentisi içerisinde değilim. Doğa faydalanıyor ve güzelleşiyor” dedi.