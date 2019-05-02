Doğal olarak yetişen "Gulik, Kenger ve Işkın" kazanç kapısı oldu

Tunceli'de İlkbahar mevsimiyle birlikte dağlarda kendiliğinden yetişen, sağlığa iyi geldiği bilinen çeşitli otlar ile Gulik, Işkın ve Kenger kurulan pazarlarda satılarak ekonomik getiriye dönüşüyor.

Tunceli'de İlkbahar mevsimiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve bir çok faydası olduğu bilinen Gulik otu başta olmak üzere, yemlik, ışkın ve kenger kent merkezindeki tezgahlardaki yerini aldı. Mevsimlik olarak bu işi yapan ve aile bütçelerine ekonomik kazanç sağlayanlar, Ovacık, Nazımiye ve Pertek ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen çeşitli otları toplayarak pazar gibi kurulan belirli noktalarda satışa çıkartıyor. Vatandaşlar ise kanser ve şeker hastalığı başta olmak üzere sağlık alanında bir çok faydası olduğu bilinen otlara ilgi gösteriyor.

Toplamak için geceden yola çıkıyorlar

Doğu'nun muzu olarak bilinen Işkın'ı toplamak için geceden yola çıktıklarını belirten Mazlum Kıt, "Aracımızla ışkınların bulunduğu bölgeye gidinceye kadar saat 5-6'yı buluyor. 6 gibi toplamaya başlıyoruz. 3-4 saat topladıktan sonra getirip burada satışını yapıyoruz. Şu an destesi 7 lira. Arada kampanya da yapıyoruz. Kimisine fiyatı yüksek geliyor. Ancak bizim toplamak için yaşadığımız zorluğu görseler hak verecekler" dedi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde topladığı kengerleri satan Zeki Bagav ise, "Buna sakız kengeri diyoruz. Vücuda çok faydası var. Hücreleri yenilediği ve kansere iyi geldiği söyleniyor. İnsanları genç tutuyor. Bunu toplamak zahmetli bir iş. Şu an kilosunu 15 liradan satıyoruz. Yani geçen seneki fiyattan" diye konuştu.

İlk kez tadanlar da var

Işkın, Kenger ve Gulik otuna vatandaşlar ilgi gösterirken, kente gelip ilk kez görüp deneyenler de oluyor. Işkını daha önce bilmediğini aktaran Ankara'dan Tunceli'ye gelen Sena Bulut, "Burada öğrendik. Oldukça lezzetli. Hücreleri yeniliyormuş, önemli faydaları varmış. Küçük oğlum da sevdi. Gulik otunu da ilk kez burada gördük. Onu da beğendim. Hepsinden alıp götüreceğim" ifadelerini kullandı.

1980 yılından bu yana yurtdışına yaşadığını söyleyen Kemal Uzundağ ise mevsimin nimetlerinden yararlanmak için tatilini erkene aldığını aktardı. Uzundağ, "Yaklaşık 40 yıldır memleket özlemi çekiyorum. Memleketin her şeyine hasretiz. Bu yıl ışkın, gulik ve kengerden yiyebilmek için erken geldim" diye konuştu.