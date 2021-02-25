Doğaya bırakılan yemleri yiyen keçiler görüntülendi

Tunceli'de doğaya bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri foto kapan ile görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından, Tunceli'de yoğun olarak görülen yaban hayvanlarının desteklenmesi için çalışma yapıldı. Ekipler, özellikle dağ keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelere saman ve yem bıraktı. Yem bırakılan bölgelere ise foto kapan kuruldu. Foto kapan ile yaban keçilerinin sürü halinde bırakılan yemleri yediği görüntülendi.