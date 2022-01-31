Doğum yapan anne köpek ve yavruları için elektrikli soba kurdu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 11 yaşındaki Furkan Reis Güler, doğum yapan köpeği ve yavruları için evlerinin ardiyesine elektrikli soba kurdu.

Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde, bir köpek kar üzerinde 10 yavru dünyaya getirdi. Anne köpeği ve yavruları gören 11 yaşındaki Furkan Reis Güler, köpeği ve yavrularını soğuktan koruyabilmek için evlerinin ardiyesine elektrikli soba kurdu. Güler, soba başında ısınan köpek ve yavrularının beslenmesiyle de yakından ilgileniyor.

Furkan Reis Güler, “15 tatilde köye geldim. Köpeğimiz Zara doğum yaptı. Üşüdüklerini fark ettim. Babamla birlikte sobayı getirdik. Şu an sıcağa kavuştular” dedi.