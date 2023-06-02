İhlas Haber Ajansı

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Dolu, ekili alanları vurdu

Hafta içinde etkili olan sağanak yağış ve dolu Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ekili alanların bir kısmına zarar verdi.

Hafta içinde etkili olan sağanak yağış ve dolu Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ekili alanların bir kısmına zarar verdi. Misket büyüklüğünde düşen dolu tarlalardaki başakları kırdı.


Hafta boyunca aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar üreticileri tedirgin etti. Yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar, ilçede ekili alanların bir kısmında başakları kırdı, bazı bölümlerinde ise arpa, mercimek ve buğdayları yere yatırdı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

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