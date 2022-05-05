İhlas Haber Ajansı

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Dolu, Tunceli-Erzincan karayolunu beyaza bürürdü

Tunceli-Erzincan karayolunda dolu etkili oldu.

Yağış nedeniyle karayolu beyaza büründü.


Meteorolojinin uyardığı yağış Tunceli'de etkili oldu. Tunceli-Erzincan karayolu dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünürken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.


Öte yandan Tunceli Valiliği de vatandaşları taşkın ve sel olaylarına karşı uyardı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre devam edecek olan sağanak yağışlar nedeniyle taşkın ve sel olaylarına karşı hemşehrilerimizin dikkatli olmasını özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi, hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir” denildi.

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