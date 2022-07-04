İhlas Haber Ajansı

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Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti

Tunceli’de domuz sürüsü köy yolunda araçlara aldırış etmeden karşıya geçti.

Tunceli'de domuz sürüsü köy yolunda araçlara aldırış etmeden karşıya geçti. O anları görüntüleyenler şaşkınlık yaşadı.


Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyüne gitmekte olan Gafur Aydın, ova grup köyleri yolunda domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü yolu trafik keserek karşıya geçti. Aydın, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi ve çokluğu Aydın ile ailesini şaşkına çevirdi.

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