Dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'de görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'de görüntülendi.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Yamaçoba köyünde hayvancılık yapan Behzat Emik (36) kırsal alanda köpeklerden kaçarak bir ağacın üzerine çıkan hayvanı fark etti. Ağaca yaklaşan Emik, bunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak olduğunu gördü. Emik vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Köylerinin civarında daha önce vaşağa denk gelmediklerini dile getiren Emik, “Köpeklerden korktuğu için ağaca tırmanmıştı. Koruma altında bulunan özel bir hayvan olduğunu biliyordum. Cep telefonu kameramla kaydını aldıktan sonra zarar görmemesi için köpekleri bölgeden uzaklaştırdım. Bir süre uzaktan izledim. Köpeklerin gittiğinden emin olduktan sonra ağaçtan inerek kırsal alana doğru gitti ve gözden kayboldu. Başta bu tür nesli tehlike altında bulunan yaban hayvanları olmak üzere herkesin doğaya sahip çıkması gerekiyor” dedi.