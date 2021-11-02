Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu Pilvenk Köprüsü civarındaki yollara dev kaya parçaları düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Ovacık ile Tunceli-Pülümür karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi tehlikesine karşı uyardı.