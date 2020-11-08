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Düşen kayalar araca isabet etti

Tunceli’de düşen kayalar hafif ticari araca isabet ederken, olayda sürücü soğukkanlılığı sayesinde kurtuldu.

Tunceli'de düşen kayalar hafif ticari araca isabet ederken, olayda sürücü soğukkanlılığı sayesinde kurtuldu.


Olay, Tunceli'nin Pülümür İlçesi Karor Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Doğan (60) idaresindeki 34 BDU 024 plakalı hafif ticari araca seyir halindeyken yamaçtan kopan kayalar isabet etti. Sürücü soğukkanlı davranarak aracı bölgeden uzaklaştırdı. Maddi hasar meydana gelen araç, bölgeden çekici yardımıyla çekildi.


İlçeye bağlı Bozağakaraderbent Köyü'nde giderken olayın yaşandığını dile getiren Doğan, “Yağışın ardından ısınan hava kaya kütlelerini harekete geçiriyor. Vatandaşlar, vadilerde seyir halindeyken kaya düşmelerine karşı dikkatli olmalı. Ekiplerin yollarda düşen kayaları düzenli olarak temizlemesi gerekiyor” dedi.

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