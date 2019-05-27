Dut bahçelerinde hazırlık zamanı

Türkiye'nin en önemli dut üretim merkezlerinden biri olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çiftçiler, bahçelerini yeni sezona hazırlamaya başladı.

Çemişgezek ilçesinde dutuyla ünlü Ulukale köyü başta olmak üzere ilçe merkezi ve çevre köylerde yoğun mesai başladı. Sıcaklıkların artması ile birlikte üreticiler, dutun verimi ve kalitesinin yükseltilmesi adına sulama sistemlerini yenilerken, bahçelerin de bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Ünü ülke sınırlarını aşan, altın sarısı rengi ve aromasıyla beğenilen Ulukale Dut'u üreticilerinden Erdoğan Özdemir, “Piyasada Ulukale Dutu ismiyle rağbet görmektedir. Bizlerde dutumuzun kalitesini ve verimliliğini arttırma adına yeni sezon için hazırlık çalışmalarımızı başlattık. İlk etaptaki çalışmalarımız bahçelerimizin temizliğiyle ilgili. Motor veya tırpan yardımıyla dut bahçelerimizde otları temizliyoruz. Yoğunlukta Elazığ başta olmak üzere diğer illerde yaşayan köylülerimizde çalışma sezonundan dolayı köyümüze geldiler. Dut üretimi bizim yıllardır atadan, dededen bizlere bırakılan bir meslek. İlçemizin hatta ülkemizin milli bir ürünüdür" dedi.