Ecdada mektup yazan öğrencileri Kaymakam Kazez, ağırladı

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesinden "Gençlerden Ecdada Mektup 1919" yarışmasında dereceye giren öğrenicileri, Kaymakam Harun Kazez ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca daha önce "Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100. Yılında 100 Bin Mektup" sloganıyla "Gençlerden Ecdada Mektup" adıyla düzenlenen yarışma bu kez Gençlerden Ecdada Mektup 1919 için düzenlendi.Düzenlenen yarışmada, 18-21 yaş aralığında Özge Sultan Özçelik birinci, Ahmet Yıldız ikinci, Rabia Alkan üçüncü oldu. 13-17 yaş aralığında ise Sibel Sayıt birinci Zehra Çelebioğlu ikinci, Elif Nisa Kaya üçüncü oldu.

Kent genelindeki sonuçlarına göre dereceye giren Çemişgezekli 4 öğrenciyi ilçe Kaymakamı Harun Kazez ağırladı. Kaymakam Kazez, dereceye giren öğrencilere madalyaları ile birlikte hediye çeklerini verdi.

Gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Harun Kazez, “Dereceye giren 4 öğrencinin Çemişgezek ilçemizden olması bizler açısından gurur verici. Başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ziyarette öğrencilere ilçe Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Ayna ve Spor Eğitim Uzmanı Onur Balcı ve velileri eşlik etti.