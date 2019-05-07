Eğitim aldılar, hediye edilen kasklarla trafiğe çıktılar

Tunceli'nin Pertek ilçesinde önce motosiklet sürücülerine eğitim verildi, ardından hediye edilen kasklarla güvenli sürüşe dikkat çekildi.

Tunceli İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin organizasyonu ile Pertek ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Güvenli Motosiklet Eğitimi" düzenlendi. Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan ve ilçede bulunan motosiklet sürücülerinin katıldığı eğitimde alanında uzman polisler tarafından trafik kuralları, kask kullanımının önemi ve aşırı hızdan kaçınma gibi konular slayt eşliğinde anlatıldı. Daha sonra eğitime katılan motosiklet sürücülerine emniyet tarafından temin edilen kasklar hediye edildi.

Daha sonra ise motosiklet sürücüleri kasklarını takarak, trafik polislerinin eşliğinde ilçe tur atarak güvenli sürüşe dikkat çekmeye çalıştı. İlçede, hafta kapsamında diğer sürücülere de eğitimler verileceği bildirildi.