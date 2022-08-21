İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yaptı

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yapan ekipler, tırıvırı ile balık avlayan bir şahsa idari işlem uyguladı.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yapan ekipler, tırıvırı ile balık avlayan bir şahsa idari işlem uyguladı.


Tunceli Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yaptı. Duyarsız vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler tek tek toplandı. Ayrıca, ekiplerin koruma kontrol faaliyeti esnasında Munzur Vadisi Milli Parkında tırıvırı ile balık avlayan 1 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.


Vadi genelinde denetim ve temizliğin süreceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.