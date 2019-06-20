El emekleri ile hazırlanan ürünler sergilendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde açılan kurslarda el emekleri ile hazırlanan bir çok ürün görücüye çıktı.

İlçede Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezi (ADEM) işbirliğiyle yıl içerisinde açılan kurslara katılanların yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi belediye Tekya Aile Çay Bahçesinde açıldı. Sergide, şiş ve tığ örücülüğü, oyuncak bebek yapımı, filografi, rölyef, dekoratif ev aksesuarları, ev tekstili ürünleri ve hurç dikimi kurslarında yıl boyu emek veren kursiyerlerin hazırladıkları bir birinden farklı ürünler dikkat çekti.

Serginin açılışı, Kaymakam Harun Kazez, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Merve Eroğlu, kurum, STK temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.Gezilen serginin ardından ilçe protokolü hazırlanan yıl sonu pastasını kesti.

El işi göz nuru ile işlenerek, verilen emeğe değer verilmesinin gerektiğini belirten Kaymakamı Harun Kazez, ürünlerin ortaya çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metehan Kaçar ve Çemişgezek ADEM Koordinatörü İbrahim Enes Somyürek'te sergiye olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.