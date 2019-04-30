Elazığ-Pertek feribot saatlerine Yaz düzenlemesi

Tunceli'nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında çalışan feribotların saatleri yeniden düzenlendi.

Pertek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan belediye ve özel feribotların hareket saatleri 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yeniden düzenleneceği belirtildi.

Düzenlemeye göre Pertek İskelesi'nden ilk feribot saat 06:00, Elazığ tarafında ise, 06:30'da seferlere başlayacak.Her iki iskeleden saat 21:00'a kadar yarım saat arayla devam edecek olan seferler, bu saatten sonra saat 02:00'a kadar birer saat arayla sürecek.

Pertek iskelesinden son feribot 04:00, Elazığ iskelesinden ise 04:30'da sefer gerçekleştireceği aktarıldı.