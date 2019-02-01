Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: “Tam tabiriyle terörün beli kırıldı"

Elazığ'da çeşitli incelemelerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan ile birlikte Tunceli'ye geçti. Kent ziyareti kapsamında ilk önce Tunceli Valiliğine giden Uzunkaya ve beraberindekileri Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen tarafından karşılandı. Valilik şeref defterin imzalayan Uzunkaya'ya Vali Tuncay Sonel tarafından kentle ilgili bilgi verildi.

"Tunceli son derece olumlu bir tablo çizdi"

Valilik çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Uzun yıllar sonra ilk kez geldiğim Tunceli'de birisi gözümü bağlayıp getirmiş olsa burada gözümü açsa çok farklı bir Tunceli gördüğümü o zaman daha net ifade ederdim. Tunceli'nin çehresi de sosyal hareketliliği de imkanları da şartları da çok olumlu yönde gelişmiş. Tunceli, 2018 yılı itibariyle emniyet asayiş hizmetlerinde son derece olumlu bir tablo çizdi. Gerek mala gerek şahsa karşı işlenen suçlar itibariyle olumlu bir tablo sergiliyor” dedi.

"Tam tabiriyle terörün beli kırıldı"

Kentin yıllarca terörle anıldığını ifade eden Uzunkaya, “Terör örgütlerinin kırsal bölgelerde cirit attığı, faaliyetlerini rahatlıkla yürütebildiği bir bölgeydi. Özellikle son yıllarda tüm Türkiye'de terör örgütlerine karşı alan daraltmalı terörün kaynağından yok edilmesi, ister sınır ötesi ister sınır içerisinde devlet hassasiyetinin en üst düzeyde uygulandığı bu son birkaç yıl içerisinde en olumlu sonuçların alındığı illerden birisi de Tunceli. Bu bölgede değişik terör örgütlerinin PKK'dan TKPML'ye, MKP'ye kadar diğer terör örgütlerinin yoğun şekilde yapılanmalarının bulunduğu bu bölgenin son yapılan operasyonlar da dahil olmak üzere tam tabiriyle belinin kırıldığı, sıfırlara indirecek düzeyde son derece etkili sonuçların alındığı, yüzlerle ifade edilen terör örgütü mensubu sayısının iki elin parmaklarıyla ifade edilecek düzeyde ve darmadağınık olduğu, kontrol altında tutulan, hareket edemez durumda bırakılan bir güvenlik operasyonu yaklaşımı mevcut. Dolayısıyla bu huzur ortamının, terörden arındırılmış huzur ortamının vatandaşlarımıza da yansıdığını görmüş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bizim temel amacımız ve varlık sebebimiz de bu" diye konuştu.

"Sokaklarda insanların gülerek, eğlenerek dolaşıyor olmaları bizi mutlu ediyor"

Hiçbir kentin terörle özdeşleştirilmesinin, anılmasının doğru olmadığına dikkat çeken Uzunkaya, "Tunceli de bunu hiçbir zaman hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konudaki tavrını yıllardan beri net olarak ortaya koyup terörle arasına sınır çekmeye çalışan vatandaşlarımızın buradaki hassasiyeti devam ettirerek daha huzurlu bir ortam olacak. Gece yarılarına kadar insanların Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de Şırnak'ta olsun sokaklarda gülerek, eğlenerek dolaşıyor olmaları bizi son derce mutlu ediyor. Temel anlayışımız da bu zaten. Bunları görmekten de memnuniyet duyuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra emniyet ve jandarmayı da ziyaret eden Uzunkaya'nın kentten ayrılacağı belirtildi.