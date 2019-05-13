Engelli bireylerden farkındalık yürüyüşü

Engelliler haftası kapsamında Tunceli'de yürüyüş düzenlenip, engelli bireylerin emek vererek hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile Bedensel Engellileri Destekleme Derneği tarafından engelli bireyler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı. Merkez Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp Seyit Rıza Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Vali Yardımcıları Akın Zor, Selçuk Yosunkaya, kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.Engelliler tarafından katılımcılara karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte "Aramızda Engel Yok!" "Hepimiz Engelli Adayıyız!" pankartları taşınırken sık sık alkış ve düdüklerle dikkat çekildi.

Etkinliğe ilişkin konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici,"Bizim amacımız bir farkındalık ve bilinç oluşturmak.Arkadaşlarımızın, özel bireylerin sorun ve sıkıntılarından kamuoyunu bilgilendirip bilinçlendirmek" dedi.

Engelsiz bir dünya için çok şey yapmaya gerek olmadığının altını çizen Bildirici, "Onları anlamamız yeter. Onların hayatlarını kolaylaştıracak, bizimle aynı şartlarda yarışa devam etmelerine fırsat vermemiz yeterli" diye konuştu.

Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan'da, "Bir gün değil, bir hafta değil her gün bizimle olduğunuzu biliyoruz. O yüzden size şükran borçluyuz. Derneğimiz, kamu kurumlarından, yöre insanlarından bugüne kadar gereken sevgi ve saygıyı görmüştür. Bundan sonra da bunun devamını bekliyoruz"ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından meydanda engelli bireylerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.