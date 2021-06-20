Erivan Barut, Özbekistan'da birinci oldu

Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na katılan Tuncelili sporcu Erivan Barut kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kick Boks Turnuvası, 15-21 Haziran tarihileri arasında Özbekistan'da gerçekleştiriliyor. Turnuvaya Tunceli'den Dersim Kick Boks Spor Kulübü adına katılan Erivan Barut, Büyük Bayanlar K-1 kategorisinde rakiplerini yenerek birinci oldu.

Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, sporcusunu tebrik ederek, "Alınan başarı ülkemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.