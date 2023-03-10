Erivan, Hindistan'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor

Tuncelili başarılı sporcu Erivan Barut, 15-26 Mart tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek olan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Barut, şampiyona öncesinde Kastamonu'da kampa girerek çalışmaya başladı.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Türkiye ve dünya şampiyonu Erivan Barut, 15-26 Mart tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek olan ve 81 ülkeden sporcuların katılacağı Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası için kampa girdi. Kastamonu'da kamp yapan Erivan Barut'un antrenörü Gürsel Tayam, sporcusuna başarılar dileyerek altın madalya ile döneceğine inandığını söyledi. Tayam, kendilerine destek veren Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ile Gençli ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci'ye de teşekkür etti.

Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen toplam 12 kadın sporcu katılacak.