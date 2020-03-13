Ev hanımları, üç boyutlu rölyef sanatıyla bir çok eser üretti

Tunceli'de üç boyutlu rölyef sanatına ilgi gösteren ev hanımları, hem meslek öğrenmeye başladı, hem de bir çok eser üreterek becerilerini ortaya koydu.

Çemişgezek ilçesi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, ilçede üç boyutlu rölyef kursu açıldı. Kursa katılan aralarında ev hanımlarının da olduğu 16 kursiyer, verilen eğitimlerle sanatı uygulamaya koydu. 4 ayda bir çok sanat eseri yapan kadınlar, ilerleyen süreçte hem sergi açmayı hem de ticaretini yaparak ekonomik kazanç sağlamayı planlıyor. Kursun Haziran ayına kadar devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

Çok güzel tepkiler aldıklarını belirten usta öğreticisi Filiz Koçoğlu, “Çemişgezek ilçemizde üç boyutlu rölyef kursu açtık. Bu kursu açarken ilçedeki kadınların büyük bir ilgisiyle karşılaştık. Kursumuzun bütün masrafları Aile Destek Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Buradan onlara çok teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerimizin kursa katılımları çok güzel. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel sonuçlar çıkartıyoruz. Amacımız kadınlarımıza meslek eğitimi kazandırmak. Üretime katkıda bulunmalarını sağlamak. Kendi el emekleriyle bir şeyler yapabilmelerini ve aile bütçelerine destek olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Üç boyutlu kağıt rölyef sanatının ruhu rahatlatan bir nevi terapi olduğunu aktaran ev hanımı kursiyerlerden Herdem Zengin, “Benim bu kursa katılmamdaki amacım biraz daha sosyalleşmek, günümü güzel geçirmek ve burada yaptığımız çalışmaları ilerde aile bütçesine katkıya dönüştürmek. Biz kurs sayesinde güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Burada her yaştan arkadaş edinebiliyoruz. Bu kursu başka arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Ruhumuzu rahatlatan bir sanat. Bu sanat bize bir nevi terapi gibi oluyor” ifadelerini kullandı.