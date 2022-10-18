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FKA Yönetim Kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli’de yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli'de yapıldı.


FKA ekim ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli Valiliği ev sahipliğinde Ajans Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Malatya Valisi Hulusi Şahin, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile il meclis başkanları katıldı.

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