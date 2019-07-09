Gaziantep'ten Tunceli'ye “Biz Anadoluyuz” gezisi

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Gaziantep'ten Tunceli'ye gelen öğrenciler çeşitli ziyaretlerde bulunup kenti tanıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Gaziantep'ten Tunceli'ye gelen 48 öğrenci ve görevli öğretmenleri Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Tunceli'de üç gün misafir olan öğrenciler, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve inanç değerlerinin olduğu mekanları da gezme fırsatı buldu.

Vali Tuncay Sonel'le tekne turu da yapan öğrenciler çevre temizliği de gerçekleştirdi.

Öğrencileri kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Vali Tuncay Sonel, “Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Gaziantep'ten Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor"dedi.

Öğrencilerin Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönmesi temennisinde bulunan Vali Sonel;"Ailelerinize ve tüm Gazianteplilere Tunceli'den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Gaziantep illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır”ifadelerini kullandı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Sonel, eğitim hayatlarında başarılar diledi.