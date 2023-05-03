Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali Tunceli'de yapıldı

Genç Sada Kur'an'ı Kerim'i güzel okuma yarışması 5'inci bölge finali Tunceli'nin Pertek ilçesinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 5'inci bölge finali Pertek ilçesinde yapıldı. Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde, Cumhuriyet Ortaokulu çok amaçlı salonunda yapılan yarışmaya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Elazığ illerinden yarışmacılar katıldı. Ortaokul düzeyindeki yarışmada Kahramanmaraş Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulundan Abdullah Akkurt isimli öğrenci, lise düzeyinde ise Gaziantep Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasir Tamcan birinci oldu. Program sonunda yarışmaya katılan öğrenciler, katılımcı protokol tarafından ödüllendirildi.

Düzenlenen yarışmaya Pertek Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İl Müftüsü Şevket Dilmac, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, Elazığ Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, kamu kurum yöneticileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.