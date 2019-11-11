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Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı

Tunceli’de bir vadide kayalıklarda gençler tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisinin kurtarılması için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu ancak kurtarılamadı.

Tunceli'de bir vadide kayalıklarda gençler tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisinin kurtarılması için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu ancak kurtarılamadı.


Alınan bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar çayı kıyısında vadide kayalıklarda gençler, bitkin halde olan yaralı yaban keçisini gördü. Hareket edemeyen dağ keçisini fark eden gençler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilçedeki ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, suyun karşı kıyısında bulunan yaban keçisini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Gençlerinde yardımıyla, DKMP personeli omuzuna aldığı yaban keçisini kurtarmak için suyun karşısına geçirdi. Zor şartlara rağmen vadiden çıkartılıp veterinere götürülen yaban keçisi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak telef oldu.


Tağar Çayın balığa gittiklerini aktaran gençlerden Ömer Faruk Kucum, "Suyun karşısında bir dağ keçisini gördük, halsiz ve bitkindi. Doğa Koruma ekiplerini aradık. Onlara yardım ederek beraber getirdik" diye konuştu.

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