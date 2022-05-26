Gönüllü gençlerden içleri ısıtan etkinlik

Birlik Vakfı Bursa Şubesinden 22 kişilik genç gönüllülerinden oluşan grup Tunceli ve Elazığ'a gelerek, Bir İyilik Yolculuğu projesi çerçevesinde okulları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler yaptı. Ziyaretleri sırasında, Bursa'daki öğrencilerin gönderdiği mektupları ileten gönüllüler, öğrencilere kıyafet, kırtasiye ve spor malzemeleri verdi. Gençler aynı zamanda gün içerisinde çocuklarla şölen tadında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Çemişgezek ilçesindeki etkinliklerin ardından Kaymakam Önder Koç, gönüllü gençleri konuk etti.

Projenin ismi gibi amaçlarının da bir iyilik yolculuğu olduğunu belirten, projesi koordinatörü Fatma Tatar, “Bizler 2018 yılından bu yana Bir İyilik Yolculuğu projemizi yürütmekteyiz. Biz aynı zamanda Uludağ Üniversitesi öğrencileriyiz. Projemizin amacı köy okullarındaki öğrenci kardeşlerimizin yalnızca maddi ihtiyaçlarının temini ve ulaştırılması değil. Onlarla oyunlar oynayarak, Bursa'daki okullardan kardeşlerinin mektuplarını iletmektir. Bursa'ya davet edip ağırlayarak doğu batı arasındaki gönül bağını güçlendirmek, köprü işlevi görmek ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek istiyoruz” dedi.