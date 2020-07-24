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Gönüllü grup, tayini çıkan memurların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Tunceli’de bir grup gönüllü tayini çıkan memurlarla görüşüp beraberinde götüremedikleri ev eşyalarını alıp, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak örnek bir çalışma yaptı.

Tunceli'de bir grup gönüllü tayini çıkan memurlarla görüşüp beraberinde götüremedikleri ev eşyalarını alıp, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak örnek bir çalışma yaptı.


Kentte görev sürelerini tamamlayıp, tayinleri çıkanların ayrılmaya başlamasıyla birlikte gönüllülerde harekete geçti. Gönüllü 4 kişilik arkadaş, tayini çıkan çevrelerinde tanıdıklarıyla görüşerek, ev eş yalarını ihtiyaç sahipleri için vermelerini talep etti. Tayini çıkanlarında olumlu karşılık vermesiyle birlikte ev eş yaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in nakliye ücretlerini karşılayarak destek olduğu çalışmada, Türk Kızılay Tunceli Şubesi'nin de belirlenen evlerde boyama işlemi yapacağı belirtildi.


Gönüllü grupta yer alan Ferhat Güven,"Biz dört arkadaş tayinci arkadaşlarımızdan rica ettik, ev eşyalarına ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bilgilerini ulaştırdık. Sağolsunlar arkadaşlarımız da yardımcı oldular. Ütüden, masaya, koltuk kakımından, perdeye arkadaşlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza cevap olmaya çalıştık. Sağolsunlar Tunceli Kızılay Şubesi malzeme bırakacağımız evin boyanma işlemini gerçekleştirme sözü verdi. Yine AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek nakliye masraflarını karşıladı. Bizler aracı bu işleri yapmamıza vesile olan, emek veren, alınteri döken, destek sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz"dedi.

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