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Görme bozukluğu yaşayan yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’de köpeklerin saldırısına uğramaktan vatandaşlar tarafından kurtarılan görme bozukluğu olduğu belirtilen yaban keçisi tedavi altına alındı.

Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğramaktan vatandaşlar tarafından kurtarılan görme bozukluğu olduğu belirtilen yaban keçisi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisini gören vatandaşlar, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak keçiyi koruma altına aldı.Vatandaşlar tarafından koruma altına alınan yaban keçisinin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirildi. Bölgeye gönderilen ekipler, yaban keçisini alıp kuruma getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilen yaban keçisinin 2 yaşlarında olduğu ve görme bozukluğu da yaşadığı tespit edildi.


Kurumda koruma altına alınan yaban keçisinin tedavisine başlandığı bildirildi.

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