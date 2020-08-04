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Gülistan, kodu 885 metreye düşürülen barajda aranıyor

Tunceli’de 213 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu ekipler, kodu 897 metreden 885 metreye düşen Uzunçayır Baraj Gölü’nde kıyı taraması yaparak didik didik arıyor.

Tunceli'de 213 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu ekipler, kodu 897 metreden 885 metreye düşen Uzunçayır Baraj Gölü'nde kıyı taraması yaparak didik didik arıyor.


5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey taramasıyla devam etti. Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su tahliye çalışmalarının sonuna gelinirken, baraj gölü kodunun 897 metreden 885 metreye düştü. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün baş ve son ayaklarının tamamının ortaya çıktığı görüldü.


AFAD ekiplerinin su üstü tarama yaparak derinlik hesapladığı arama çalışmalarında, köprü ayaklarında ki derinliğinin 7 metreye kadar indiği öğrenildi. Öte yandan, arama çalışmalarının düzenli olarak her gün devam edeceği bildirildi.

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