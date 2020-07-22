Gülistan, tahliye edilmeye başlanan baraj gölünde aranıyor

Tunceli'de 200 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Uzunçayır Baraj Gölü'nde su tahliyesi ile tekrar aranmaya başlandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan sabah saatlerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine son görüntüsü ortaya çıkan Gülistan için, Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde aylarca arama yapıldı sonuç alınmadı.Su üstü tarama çalışmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde su altı araması durduruldu. Gülistan'ın bulunması için olayı ilk gününden beri takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileyi Ankara'ya davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gülistan'ın arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılacağı kararlaştırdı. Pazartesi günü boşaltılamaya başlanan barajda bugün arama çalışmalarına start verildi.

Tunceli'ye bugün gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Hedefimiz mümkün olduğu köprünün etrafındaki barajı kurutarak, gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret edeceğiz. Bu sebeple arkadaşlarımız teknik alanda çalışmaya başlarken, barajın fiilen boşaltılması için çalışma başlatıldı” dedi.

Baraj seviyesinde düşüşler olduğunu belirten abla Aygül Doku, “Pazartesi gününden beri su tahliye edilmeye başlandı. Suda hafif azalmaların ve hareketlilik olduğunu görüyoruz. Şuanda bu suda yüzeysel taramalar gerçekleştiriliyor. Biz bugün Gülistan'ın olmayışının 200'üncü günündeyiz. İlk günden beri burada ceset aramaya geliyorduk. 184'üncü gününde arama çalışmaları bitmişti bizi de İçişleri bakanı Süleyman Soylu Ankara'ya davet etti. Kendisiyle görüştüğümüzde cinayetten şüphelendiğimizi belirttik. Bakan bey, verilerin yüksek bir kısmı Gülistan'ın suda olduğunu gösteriyor dedi. Gülistan'ı arama çalışmaları durduruldu sorumuza da Dinar Köprüsü'nün altındaki suyu ve 200 metre aşağısındaki suyu da kurutalım su gittiğinde Gülistan orada mı değil mi belli olacak dedi. Bunun için bakan beye çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Doku, “200 gündür ben kardeşimin cesedini arıyorum. Bunun tarifi yok. Gülistan sudan çıktığı zaman intihar etti denilirse ben bakanımızdan ve bütün yetkilerden şunu beklerim. Z.A'nın Gülistan'ı intihara sürükleme cezasını çekmesini istiyoruz. Bugünlerin hesabının yargı önünde verilmesini istiyoruz” diye konuştu.