Gurbetçi iş adamından Tunceli'ye 200 milyon Euro'luk dev yatırım

Vali Tuncay Sonel, Almanya'da yaşayan Mazgirtli bir iş adamının, memleketi Tunceli'ye 200 milyon Euroluk entegre tekstil tesisi yatırımı yapacağı müjdesini verdi.

Birkaç yıl öncesine kadar adı terörle anılan, vatandaşların seyahat etmeye bile cesaret edemediği Tunceli, Vali Tuncay Sonel'in çabalarıyla bugünlerde turizm ve sanayi yatırımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Vali Sonel, Almanya'da yaşanan Mazgirtli bir işadamının, memleketi Tunceli'ye 200 milyon Euro'luk dev bir entegre tekstil tesisi yatırımı için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Memleket sevdalısı gurbetçi işadamının, Tunceli'ye yapacağı fabrikada 3 bin kişinin istihdam edileceğini belirten Vali Sonel, bu haberi öğrendiği anda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı.

Söz konusu tesislerin Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 95 dönümlük bir alan üzerinde 1 yıl içerinde tam kapasite faaliyete başlamasının planlandığını kaydeden Vali Sonel, 15 dönümlük alana kurulacak ilk fabrikanın temelinin ise 1 ay içinde atılacağı müjdesini verdi.

Tunceli istihdam için cazibe merkezi oldu

Vali Sonel, "Cemal Amca" dediği memleket sevdalısı gurbetçi iş adamının, kendi öz kaynağı ile yola çıktığını ancak devletin bölgedeki yatırımcılara sunduğu teşvikten de faydalanacağını ifade etti. Hızla hayata geçecek entegre tekstil tesisleri sayesinde Tunceli'nin istihdam noktasında da Elazığ, Kovancılar, Erzincan gibi komşu il ve ilçeler açısından bir cazibe merkezi haline geleceğine dikkat çeken Sonel, "Fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek. Bu kadar çok sayıda insanı Tunceli merkezde bulmak imkansız. Çevre il ve ilçelere de ciddi bir istihdam imkanı sunarak ilimiz bu noktada bir cazibe merkezi haline gelmiş oldu. Halen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı tekstil fabrikalarımızda çalışanların bir bölümü servislerle yakın ilçelerden geliyor" diye konuştu.