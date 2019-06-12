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Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Tunceli’de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Tunceli'de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.

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