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Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

Tunceli’de 2011 yılının Eylül ayında teröristler tarafından halı sahaya düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Cem ile öğretmen eşi Dilay Kerman’ın isminin verildiği halı saha açıldı.

Tunceli'de 2011 yılının Eylül ayında teröristler tarafından halı sahaya düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Cem ile öğretmen eşi Dilay Kerman'ın isminin verildiği halı saha açıldı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Mahallesi Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde yaptırılan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. 2011 yılı Eylül ayında Tunceli'de bir halı sahaya düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Cem ile Öğretmen eşi Dilay Kerman'ın adının verildiği sahanın açılışına Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, emniyet mensupları ile aileleri katıldı. Vali Sonel ve beraberindekiler açılış sonrası halı sahada maç yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla emniyet ve jandarmaya güzel bir tesis kazandırdıklarını belirten Vali Tuncay Sonel, "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimiz ile ailelerine sağlık ve afiyet diliyoruz. Tunceli'de teröristle mücadelede hem jandarmamız hem emniyetimiz çok başarılı operasyonlara imza attılar, Tunceli huzur şehri haline geldi. Biz artık Tunceli'nin huzur şehri, spor, kültür, turizm şehri olmasından son derece memnunuz. Allah razı olsun. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

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